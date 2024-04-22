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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:32

Расписание ЕГЭ-2024 изменено ради пересдачи

Расписание ЕГЭ-2024 изменено ради пересдачи
Фото: Павел Лисицын/РИА Новости

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Минпросвещения и Рособрнадзор утвердили новое расписание Единого госэкзамена с учетом возможности пересдачи одного из предметов 4 и 5 июля, сообщили в пресс-службе Рособрнадзора.

"Возможность пересдать предоставляется всем выпускникам текущего года, сдававшим ЕГЭ, без исключения. Но важно обратить внимание, что действителен будет только результат пересдачи. Первый полученный результат по пересдаваемому предмету будет аннулирован", - предупредили в ведомстве.

"Следует понимать, что это пересдача не "на всякий случай". На пересдачу необходимо идти с твердой уверенностью в своих знаниях", - подчеркнули в Рособрнадзоре.

В расписании ЕГЭ изменены сроки проведения экзаменов по отдельным предметам так, чтобы выпускники успели получить свои результаты ЕГЭ по всем сдаваемым учебным предметам и принять решение, необходима ли им пересдача, и какой предмет для пересдачи выбрать.

Так, устная часть экзамена по иностранным языкам перенесена с 17 и 18 на 7 и 8 июня, в эти же даты пройдет и экзамен по информатике. 4 июня в обновленном расписании предусмотрено проведение ЕГЭ не только по обществознанию, но и физике. ЕГЭ по биологии, истории и письменная часть экзамена по иностранным языкам пройдут 11 июня.

Кроме того, в расписании ОГЭ экзамены по географии, информатике и обществознанию перенесены на 10 июня.

"В соответствии с обновленным расписанием сроки проведения первых ЕГЭ, а также экзаменов по обязательным предметам не меняются: 23 мая пройдут ЕГЭ по географии, литературе и химии, 28 мая - по русскому языку, 31 мая - по математике базового и профильного уровней", - сообщили в Рособрнадзоре.

Последний резервный день для сдачи ЕГЭ по всем предметам пройдет 21 июня, и "не позднее 1 июля все участники экзаменов будут ознакомлены со своими результатами".

"Результаты пересдач экзаменов 4 и 5 июля они получат в сроки, позволяющие им своевременно подать заявления в выбранные вузы", - подчеркнули в ведомстве.

ЕГЭ Рособрнадзор Минпросвещения
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