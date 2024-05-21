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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:04

ОГЭ в основной период напишут 1,6 млн девятиклассников

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - В России 21 мая начинается основной государственный экзамен (ОГЭ), в нем примут участие почти 1,6 млн выпускников 9 классов, сообщили журналистам в пресс-службе Рособрнадзора.

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"Для проведения экзаменов будет задействовано 11,7 тысячи экзаменационных пунктов, более 431 тысячи организаторов. Мониторинг хода ОГЭ будут осуществлять около 34,5 тысячи общественных наблюдателей", - говорится в сообщении.

В нем добавляется, что ОГЭ продлится до 2 июля. Экзамены пройдут в 85 регионах России и образовательных организациях в 58 зарубежных странах. Выпускники из новых регионов в этом году проходят государственную итоговую аттестацию в форме промежуточной аттестации.

Для получения аттестата об основном общем образовании выпускникам 9 классов необходимо сдать два обязательных учебных предмета (русский язык и математику) и два учебных предмета по выбору.

"Самыми популярными предметами по выбору у участников ОГЭ в этом году стали обществознание (его выбрали около 842 тысяч выпускников), география (более 702 тысяч), информатика (более 566 тысяч) и биология (свыше 407 тысяч)", - сообщили в ведомстве.

21 и 22 мая пройдут ОГЭ по иностранным языкам, 27 мая - по биологии, обществознанию, химии и информатике, 30 мая - по географии, истории, физике, химии, 3 июня - по русскому языку, 6 июня - по математике, 10 июня - по географии, информатике и обществознанию, 14 июня - по биологии, информатике, литературе и физике.

С 24 июня по 2 июля в расписании предусмотрены резервные дни для сдачи всех учебных предметов.

Рособрнадзор
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