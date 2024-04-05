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Белгородские выпускники смогут сдать ЕГЭ по месту пребывания

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Выпускникам школ приграничных территорий Белгородской области дадут возможность проэкзаменоваться по месту их пребывания, сообщил заместитель губернатора - министр образования региона Андрей Милёхин на брифинге в пятницу.

"Если выпускник будет находиться на территории Белгородской области, но в другом муниципалитете, или на территории другого региона РФ, мы сейчас прорабатываем возможность на высоком государственном уровне, для того, чтоб ему возможность сдавать ЕГЭ была предоставлена по месту его пребывания. (...) Приезжать для того, чтобы сдать ЕГЭ, обратно в область специально не нужно", - сказал Милёхин.

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Места для сдачи ЕГЭ будут организованы на базе школ в неприграничных муниципалитетах Белгородской области. Власти также обеспечат подвоз выпускников в пункты проведения экзаменов.

Министр уточнил, что от экзаменов освобождены девятиклассники 284 белгородских школ в муниципалитетах: город Белгород, Белгородский, Борисовский, Вейделевский, Волоконовский, Краснояружский, Ровеньский районы, Валуйский, Грайворонский, Новооскольский, Шебекинский, Яковлевский горокруга и Мелиховское сельское поселение Корочанского района.

Ранее сообщалось, что в этом году девятиклассники приграничных территорий Белгородской области, как и в прошлом году, могут получить аттестат по результатам промежуточной аттестации без сдачи экзаменов, а одиннадцатиклассники - по результатам промежуточной аттестации или ЕГЭ, сдавать который они могут по своему желанию.

Белгород Белгородская область
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