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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:16

Две трети россиян считают плохой идеей брать сейчас потребительские и автокредиты

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Неудачным решением брать в настоящее время потребительские и автокредиты считают 66% россиян, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.

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По результатам исследования, опубликованным во вторник на сайте социологического центра, каждый восьмой респондент (12%) убежден, что сейчас хорошее время для того, чтобы брать такие кредиты.

Каждый пятый опрошенный (22%) затрудняется что-либо сказать по этому поводу.

Всероссийский телефонный опрос был проведен 13 мая 2024 года среди 1,6 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет.

ВЦИОМ
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