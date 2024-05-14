Эксперты прогнозируют, что портфель займов МФО в 2024 году может вырасти на 20%

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Портфель займов микрофинансовых организаций (МФО) в 2024 году может вырасти на 20% (в 2023 г. показатель вырос на 21% до 443 млрд руб.), прогнозирует рейтинговое агентство "Эксперт РА".

При этом выдачи в 2024 году могут вырасти на 25%, что на 5 процентных пунктов ниже темпов роста в прошлом году. Рост прибыли ожидается на уровне 39% (40% по итогам 2023 года).

Сохранение темпа прироста портфеля при сокращении темпов выдач обусловлено в том числе замещением PDL (payday loans, займы "до зарплаты") удлиненными аналогами в виде высокомаржинальных IL (installment loans) для соблюдения макропруденциальных лимитов и развитием классических IL для привлечения и удержания более качественных клиентов, говорится в прогнозе агентства.

Рынок МФО во II-III кварталах 2024 года могут покинуть 50 компаний. После внедрения с 1 октября подхода с дифференциацией по полной стоимости кредита к формированию регуляторных резервов количество МФО может сократиться еще примерно на 40 участников, сказано в прогнозе. В целом с апреля реестр МФО сократится с 982 компаний до 890 к 1 января 2025 года после сокращения на 153 компании по итогам 2023 года.

Покидать рынок будут небольшие компании, работающие преимущественно в высокомаржинальных IL, с низким запасом капитала и недостаточно развитой системой взыскания, ожидает агентство. Но, несмотря на сокращение количества МФО на рынке, совокупный портфель и выдачи продолжат рост вследствие усиления позиций крупных игроков, которые имеют достаточный запас капитала и смогут органически перераспределить трафик клиентов от ушедших компаний.

ЦБ в августе прошлого года опубликовал проект указания, согласно которому с 1 октября 2024 года резервы на возможные потери по займам будут формироваться не в зависимости от срока и суммы займа (до 30 дней до 30 тыс. руб.), а в зависимости от размера полной стоимости кредита (250% и более). Так, например, по договору потребительского займа с ПСК 250% и более МФО будут формировать резервы в размере 50% уже при просрочке от 8 до 30 дней. При этом по остальным договорам потребительского займа, заключенным с физическими лицами, при просрочке от 8 до 30 дней размер резервов будет составлять от 0% до 3% в зависимости от наличия обеспечения и его вида, поясняли "Интерфаксу" в пресс-службе ЦБ.

В июле 2023 года в силу вступил закон, согласно которому МФО не могут начислять процентную ставку по краткосрочным потребительским займам на уровне выше 0,8% в день. Переплата по договору с процентами, комиссиями и неустойками не должна быть выше 130%, а полная стоимость кредита - 292% годовых. Ранее ставка достигала 1%, максимальная сумма переплаты - 150%.