Около 60% россиян считают, что в РФ нелегко найти работу с подходящей зарплатой

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Больше половины россиян (58%) считают, что в России в настоящее время трудно найти работу с подходящим уровнем заработной платы, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.

Результаты исследования, опубликованные во вторник на сайте ВЦИОМ, показывают, что чаще всех такого мнения придерживаются сограждане с низким и очень низким достатком (79%).

В свою очередь, противоположного мнения придерживается почти каждый третий россиянин (31%). Чаще всех - это опрошенные, оценивающие свое материальное положение как хорошее или очень хорошее (57%), отмечают социологи.

По данным ВЦИОМ, каждый девятый (11%) затрудняется что-либо сказать по данному поводу.

Всероссийский телефонный опрос был проведен 13 мая 2024 года среди 1,6 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет.