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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:16

Принят закон о регулировании продажи алкоголя на верандах летних кафе

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Госдума на заседании во вторник приняла в третьем, окончательном, чтении закон о регулировании розничной продажи алкоголя в летнем кафе.

Законом предусматривается, что с 1 июня 2024 года розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания может осуществляться в сезонном зале либо зоне обслуживания посетителей при условии соблюдения требований к розничной продаже алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания.

"Если сегодня следовать букве закона, то распитие алкогольных напитков на открытых верандах запрещено, но по факту все делают вид, что об этом или не знают, или ссылаются на то, что веранда – это одно целое с самим рестораном", - пояснила ранее суть инициативы журналистам первый зампред комитета Госдумы по экономической политике, соавтор законопроекта Надежда Школкина.

Она отметила, что в законе четко прописано: распитие алкоголя возможно только на верандах, которые являются частью ресторана или кафе. Также проект закона требует наличия указания местонахождения сезонного, летнего кафе в лицензии на розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания, есть и другие требования.

"Таким образом, данным законопроектом, по сути, мы закрываем пробел в законодательстве, не вводя никаких дополнительных мер как с точки зрения ограничения, так и с точки зрения поощрения распития алкогольных напитков", - сказала Школкина.

Госдума
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