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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:16

Принят закон о смягчении уголовной ответственности за нарушение авторских прав

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Госдума во вторник приняла в третьем, окончательном чтении правительственный закон, направленный на либерализацию и гуманизацию уголовного законодательства об ответственности за нарушение авторских и смежных прав и причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием.

При подготовке закона учитывались данные статистического анализа фактических размеров преступлений, зафиксированных в приговорах по уголовным делам об ответственности за нарушение авторских и смежных прав (части вторая и третья статьи 146 Уголовного кодекса РФ и причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием (статья 165 УК).

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Закон предлагает для целей статьи 146 УК установить крупный размер в сумме, превышающей 500 тыс. рублей, а особо крупный размер - в сумме, превышающей 2 млн рублей. А для целей статьи 165 УК закон устанавливает крупный размер в сумме, превышающей 1 млн рублей, а особо крупный размер - в сумме, превышающей 4 млн руб.

Внесение законом изменений в УК позволит не только декриминализировать порядка 26% преступлений, предусмотренных статьей 146 УК, и 20% преступлений, предусмотренных статьей 165 УК, но и смягчить ответственность по указанным нормам УК (в отношении приблизительно 40% преступлений по части третьей статьи 146 УК и 28% преступлений по части второй статьи 165 УК), говорится в пояснительной записке.

Закон разработан во исполнение пункта 4 перечня поручений президента РФ от 16 августа 2023 года № Пр-1619.

Госдума
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