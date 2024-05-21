Замглавы МИД РФ обсудил со старшим координатором ООН гуманитарный доступ в Газу

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин в понедельник провел консультации со старшим координатором ООН по гуманитарным вопросам и восстановлению в секторе Газа Сигрид Кааг, сообщает сайт МИД России.

"Состоялось подробное обсуждение спектра задач по налаживанию беспрепятственного и безопасного гуманитарного доступа в сектор Газа и оказанию комплексного содействия нуждающимся пострадавшим палестинцам", - говорится в сообщении.

На консультациях были также рассмотрены вопросы выполнения других требований профильной резолюции СБ ООН 2720, призванной активизировать международную поддержку анклава, включая создание специального механизма гуманитарных поставок.

Кроме того, собеседники обменялись мнениями по текущей ситуации в зоне палестино-израильского конфликта в условиях продолжения израильской военной операции в секторе Газа и силовых рейдов на Западном берегу реки Иордан. "С обеих сторон была подтверждена необходимость скорейшего прекращения огня, освобождения всех насильственно удерживаемых лиц, обеспечения полноценного гуманитарного содействия и реанимирования мирного процесса на общепризнанной международно-правовой основе", - говорится в сообщении МИД РФ.