Экс-ректор университета им. Орджоникидзе осужден на пять лет по делу о мошенничестве

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Останкинской суд приговорил к пяти годам колонии бывшего ректора Российского государственного геологоразведочного университета имени Серго Орджоникидзе Вадима Косьянова к пяти годам колонии по делу о мошенничестве со средствами ВУЗа. Об этом сообщает в среду управление ФСБ по Москве и Московской области.

"Решением Останкинского районного суда Москвы Косьянов признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частями 3, 4 статьи 159 УК России "Мошенничество", ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - сообщили в управлении.

Приговор вступил в законную силу.

По данным спецслужбы, Косьянов совместно с заместителем директора департамента государственной службы и кадров министерства науки и высшего образования Российской Федерации Самородовой а также при пособничестве подчиненных ему сотрудников университета Ховриной, Пашкуна и Черновой "используя свое служебное положение, неоднократно совершал хищение денежных средств федерального бюджета страны из фонда оплаты труда университета на общую сумму более 25 млн рублей".

"В результате проведенных управлением оперативных мероприятий и следственных действий установлено, что Косьянов при содействии указанных лиц заключал заведомо фиктивные трудовые договоры и контракты между университетом и неосведомленными в преступной деятельности лицами с целью неправомерного начисления последним заработной платы, которую обвиняемые затем похищали, чем причинили имущественный вред Российской Федерации в лице министерства науки и высшего образования Российской Федерации на указанную сумму",- сообщили в УФСБ.

Самородова возместила всю сумму причиненного государству ущерба, ей назначено наказание в виде штрафа в размере 300 тыс. рублей.

Ховрина, Пашкун и Чернова признаны виновными в пособничестве в мошенничестве, судом им назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года, 2 года 6 месяцев и 2 года условно с испытательным сроком 3 года соответственно.

"Гражданский иск министерства науки и высшего образования Российской Федерации к Косьянову, Ховриной, Пашкуну и Черновой о взыскании причиненного преступлением ущерба судом удовлетворен частично – на общую сумму 23 426 488 рублей", - добавили в управлении.