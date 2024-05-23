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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:53

Почти 90% российских военных хирургов смогли получить опыт в ходе СВО

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Начальник Главного военно-медицинского управления Минобороны Дмитрий Тришкин сообщил журналистам, что около 90% специалистов в области хирургии ведущих военно-медицинских учреждений Минобороны получили опыт в ходе проведения специальной военной операции.

"Сегодня специалисты центральных медучреждений активно участвуют в выполнении оперативных вмешательств не только здесь, в госпиталях, в условиях стационара. У нас практически 90% всех хирургов приняли и принимают участие в выполнении задач в ходе специальной военной операции", - сказал он.

Хирурги на передовой обучают молодых специалистов не только канонам военной полевой хирургии, но и "самым новым, самым современным методикам, которые сегодня применяются в том числе и в главных госпиталях", продолжил Тришкин.

По его словам, благодаря работе военных медиков сразу после начала спецоперации 98% военнослужащих, получивших ранения, возвращаются в строй после прохождения лечения.

Минобороны Дмитрий Тришкин СВО
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