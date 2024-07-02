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Комитет ГД одобрил проект об ужесточении наказания за скрытие номеров авто

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по госстроительству во вторник рекомендовал принять в первом чтении правительственный законопроект о лишении прав за скрытие номеров автомобиля на срок до 1,5 лет.

В настоящее время за скрытие номеров предусмотрен штраф в размере 5 тыс. рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от одного до трех месяцев.

"Законопроектом предлагается усиление мер административной ответственности за административные правонарушения, связанные с управлением транспортным средством с государственными регистрационными знаками, оборудованными с применением устройств, препятствующих их идентификации либо позволяющих их видоизменить или скрыть, путем выделения в специальный состав и установления административного наказания в виде лишения права управления транспортными средствами на срок от одного года до полутора лет с конфискацией указанных устройств", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

За повторное нарушение будет предусмотрено только лишение прав на срок от года до полутора лет.

Вышеупомянутый законопроект был внесен правительством РФ в Госдуму в мае.

Госдума
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