Туроператоры сообщают об ажиотажном спросе на туры в Китай

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Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Спрос в РФ на туры в Китай опережает показатели допандемийного 2019 года, при этом большинство туристов предпочитает отправляться в страну по индивидуальным визам, а не в составе групп в рамках соглашения о безвизовых групповых поездках, сообщает в пятницу Российский союз туриндустрии (РСТ) со ссылкой на данные туроператоров.

"Мы продаем сейчас больше туров, чем до пандемии, причем глубина продаж очень выросла по сравнению с 2019 годом. Уже покупают сентябрь, октябрь, раньше такого не было", - сказал владелец компании Go China Сергей Седов.

По словам руководителя отдела маркетинга компании China Travel Евгения Глотова, глубина продаж туров в Китай составляет год.

"Спрос высокий, хорошо продается и отдых на Хайнане, и экскурсионные туры. Выросла и глубина продаж - у нас популярный десятидневный экскурсионный "Гранд тур" по Китаю продается на даты вылетов вплоть до мая 2025 года, не говоря уже про Новый год, по которому группы практически закрыты", - рассказал Глотов.

В компании Fun&Sun также сообщили о высоком спросе на туры в Китай.

"В топе продаж - Хайнань, а также экскурсионные туры по материку с посещением Пекина, Шанхая и некоторых других городов", - отметила директор по связям с общественностью туроператора Ольга Иванова.

Как сообщалось, в обновленный на этой неделе Минэкономразвития список туроператоров, уполномоченных отправлять группы в Китай, вошли 590 компаний - на 200 больше, чем было в первом списке. Он вступает в силу 27 мая. Однако далеко не все туристы готовы лететь по групповым визам из-за связанных с ними ограничений.

"Как следует из условий соглашения о безвизовых групповых поездках, заключенного правительствами РФ и Китая в 2000 году и перезапущенного 1 августа 2023 года, безвизовые туристические поездки можно совершать только в составе туристических групп от 5 до 50 человек, сформированных уполномоченными туроператорами. Все туристы, вошедшие в список, должны вместе прилететь в Китай, вместе передвигаться внутри страны и вылететь обратно также вместе. Если один из членов группы не явится в аэропорт в России или по окончании тура, групповая виза аннулируется. Кроме того, с такой визой пока можно поехать не во все города Китая, а только те, куда летают прямые рейсы из России", - говорится в сообщении РСТ.

Как пояснил владелец Go China, многие российские турфирмы, видя нарастающую популярность Китая, подают документы на включение в список уполномоченных компаний, но лишь единицы из них действительно формируют группы туристов.

По данным Погранслужбы ФСБ РФ, за первый квартал 2024 года российские граждане совершили 327 тыс. поездок в Китай, из них около половины (163 тыс.) - с целью туризма.