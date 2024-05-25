Минобороны РФ сообщило об отражении двух контратак ВСУ в Харьковской области

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Российские военные заявили о продвижении подразделений группировки "Север" в Харьковской области, отражении двух украинских контратак в районе города Волчанск и поселка Глубокое.

"Подразделениями группировки войск "Север" продолжается продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике 57-й мотопехотной и 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Юрченково и Бакшеевка Харьковской области", - сообщило Минобороны РФ в субботу.

Минобороны РФ заявило, что на этом направлении ВСУ потеряли за сутки до 220 военнослужащих.

В сообщении министерства сказано, что группировкой "Север" в ходе контрбатарейной борьбы уничтожены: самоходная артиллерийская установка Panzerhaubitze 2000, две гаубицы Д-20, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", две гаубицы Д-30, пушка "Рапира", боевые машины РСЗО Vampire и "Град".

Войска группировки "Центр" взяли под контроль населенный пункт Архангельское в Донецкой народной республике, сказано в сообщении.

Российские военные сообщили, что за сутки в зоне специальной военной операции сбили 25 украинских беспилотников, управляемую авиационную бомбу Hammer, три противорадиолокационные ракеты HARM. По данным ведомства, нанесено поражение пункту временной дислокации иностранных наемников, скоплениям живой силы и военной техники ВСУ в 113 районах.

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