Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:26

Минобороны РФ сообщило об отражении двух контратак ВСУ в Харьковской области

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Российские военные заявили о продвижении подразделений группировки "Север" в Харьковской области, отражении двух украинских контратак в районе города Волчанск и поселка Глубокое.

"Подразделениями группировки войск "Север" продолжается продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике 57-й мотопехотной и 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Юрченково и Бакшеевка Харьковской области", - сообщило Минобороны РФ в субботу.

Минобороны РФ заявило, что на этом направлении ВСУ потеряли за сутки до 220 военнослужащих.

В сообщении министерства сказано, что группировкой "Север" в ходе контрбатарейной борьбы уничтожены: самоходная артиллерийская установка Panzerhaubitze 2000, две гаубицы Д-20, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", две гаубицы Д-30, пушка "Рапира", боевые машины РСЗО Vampire и "Град".

Войска группировки "Центр" взяли под контроль населенный пункт Архангельское в Донецкой народной республике, сказано в сообщении.

Российские военные сообщили, что за сутки в зоне специальной военной операции сбили 25 украинских беспилотников, управляемую авиационную бомбу Hammer, три противорадиолокационные ракеты HARM. По данным ведомства, нанесено поражение пункту временной дислокации иностранных наемников, скоплениям живой силы и военной техники ВСУ в 113 районах.

Новость дополняется

Минобороны РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Принято решение о расширении территории морского порта Сабетта на Ямале

Принято решение о расширении территории морского порта Сабетта на Ямале

Силы ПВО сбили три дрона ВСУ над Курской и Белгородской областями

Альфа-банк подал иск к кипрской ABH Financial Ltd на 26,5 млрд рублей

ФТС сообщила о перехвате предназначенных Украине держателей авиаракет

Что произошло за день: пятница, 24 мая

Налоговая реформа

Комитет Госдумы утвердил рекомендации по совершенствованию налогового законодательства

Военная операция на Украине

Путин готов к переговорам с Киевом с учетом реалий "на земле"

Путин констатировал завершение легитимности Зеленского

Путин констатировал завершение легитимности Зеленского

Москва и Минск договорились об условиях поставок нефти и газа в Белоруссию

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });