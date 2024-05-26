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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:34

Теплоход повредил днище на реке Лене в Иркутской области

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Теплоход столкнулся с препятствием на реке Лене в Иркутской области, сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура в воскресенье.

По предварительной информации, ночью 25 мая на 3517,8 км реки Лены теплоход-толкач "Капитан Павлушков" в составе с несамоходной баржой-приставкой "МП-2574" при подходе к поселку Березовский, уклонившись от оси судового хода, столкнулся днищем с препятствием.

"В результате повреждений затоплен трюмный отсек теплохода, - говорится в сообщении. - Пострадавших нет, размер ущерба устанавливается".

По данным ведомства, теплоход следовал по маршруту "Усть-Кут - Ленск", перевозил технический груз и автотехнику.

Проводится проверка соблюдения законодательства о безопасности плавания.

Иркутская область река Лена
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