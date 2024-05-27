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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:34

Россия обсуждает с Узбекистаном перевооружение ВВС, ПВО и сухопутных войск

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Россия и Узбекистан планируют заключить соглашение о программе перевооружения, оно коснется авиации, противовоздушной обороны (ПВО) и сухопутных войск, сообщил глава ФСВТС России Дмитрий Шугаев.

"На повестке дня стоит заключение соглашения о программе перевооружения. В любом случае это затронет и ВВС, и ПВО, и технику сухопутных войск, несомненно. Это достаточно широкая номенклатура", - сказал Шугаев в интервью Первому каналу.

"Будем обсуждать, дальше разрабатывать, помогать нашим коллегам", - сообщил директор ФСВТС.

В Узбекистане с государственным визитом находится президент России Владимир Путин.

ФСВТС Узбекистан РФ
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