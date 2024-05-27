Суд взыскал с уфимского экопредприятия 298 млн рублей за вред окружающей среде

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Башкирии признал законным решение Южно-Уральского межрегионального управления Росприроднадзора взыскать с ООО "Научно-производственное предприятие "Ареал"" (Уфа) 298 млн рублей за негативное воздействие на окружающую среду (НВОС), следует из данных картотеки арбитражных дел.

"В иске ("Ареала" - ИФ) отказать полностью, встречный удовлетворить полностью", - говорится в статусе дела. Решение суда пока не опубликовано.

Основным видом деятельности "Ареала" назван мониторинг загрязнения окружающей среды для физических и юридических лиц.

В Росприроднадзоре заявляют, что провели проверку предприятия вместе с ФСБ и обнаружили, что "на сельскохозяйственных землях размещались отходы птицеводства".

"В декларации (предприятия - ИФ) о плате за НВОС не рассчитана плата за отходы птицеводства, направлено требование об уплате задолженности. Предприятие отказалось выполнить требование о добровольной оплате в установленные сроки, и управление обратилось с иском в суд", - сообщала пресс-служба Росприроднадзора по Башкирии и Оренбургской области.

Судебный спор длится с июля 2022 года. Инициатором разбирательства выступило ООО, оно пыталось обжаловать это решение Росприроднадзора. Вскоре управление Росприроднадзора вышло с встречным иском, требуя "взыскать с ООО НПП "Ареал" сумму задолженности по плате за негативное воздействие на окружающую среду за 2020 год в размере 297,8 млн рублей".

Как сообщает сайт ООО, НПП "Ареал" - комплекс по переработке опасных отходов производства и потребления. Предоставляет услуги по сбору, транспортированию, обработке, утилизации и обезвреживанию отходов I-IV класса опасности, экологическому сопровождению предприятий (природопользователей).

По данным ЕГРЮЛ, предприятие зарегистрировано в сентябре 2016 года, его владельцами в разных долях являются 5 физических лиц.