ГД приняла закон об увеличении порога ущерба в делах о нарушении авторских прав

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Госдума приняла в третьем чтении поправку к Уголовному кодексу, которая повышает порог крупного и особо крупного ущерба при квалификации преступлений в сфере нарушений авторских и смежных прав.

Законопроект № 532911-8 в январе внесло в парламент правительство.

Сейчас для ст. 146 УК (нарушение авторских и смежных прав) крупным ущербом признаются деяния на сумму свыше 100 тысяч рублей, а особо крупным - свыше 1 млн рублей. Принятый закон повышает пороги, соответственно, до 500 тысяч и 2 млн рублей.

Преступления по ст. 165 (причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием) будут признаваться совершенными в крупном размере, если стоимость имущества превышает 1 млн рублей (действует - 250 тысяч рублей), а в особо крупном размере - 4 млн рублей (действует - 1 млн рублей).

Закон вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.