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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:20

В РФ принят закон об увеличении порога ущерба в делах о нарушении авторских прав

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Госдума приняла в третьем чтении поправку в Уголовный кодекс, которая повышает порог крупного и особо крупного ущерба при квалификации преступлений в сфере нарушений авторских и смежных прав.

Документ (№532911-8) в январе внесло в парламент правительство.

Сейчас для ст. 146 УК (нарушение авторских и смежных прав) крупным ущербом признаются деяния на сумму свыше 100 тыс. руб., а особо крупным - свыше 1 млн руб. Принятый закон повышает пороги до 500 тыс. и 2 млн руб. соответственно.

Преступления по ст. 165 (причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием) будут признаваться совершенными в крупном размере, если стоимость имущества превышает 1 млн руб. (действует - 250 тыс. руб.), а в особо крупном размере - 4 млн руб. (действует - 1 млн руб.)

Закон вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.

Госдума
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