Международный пункт пропуска открыт в аэропорту Саранска

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Международный терминал начал работу в аэропорту Саранска, сообщила пресс-служба правительства Мордовии.

Пропускная способность терминала – 140 человек в час, пассажирам доступны 4 стойки регистрации и 7 кабинок паспортного контроля.

Первый международный рейс из Мордовии в Турцию отправится в ночь со вторника на среду, программа полетов в Анталью с регулярностью раз в 10 дней будет действовать до 23 октября.

Как сообщалось, временный пункт пропуска открыли в Саранске к ЧМ-2018. После было принято решение о сохранении этого терминала, потребовалась его перепланировка внутри и техническое перевооружение. Реконструкция международного терминала велась с ноября 2022 года.

Проект создания в Саранске международного аэропорта был доработан и получил поддержку Минтранса России, на техническое оснащение терминала было выделено 482 млн рублей из федерального бюджета. Расходы на ремонт и перепланировку терминала и здания авиационно-технической базы взяло на себя АО "Международный аэропорт "Саранск".