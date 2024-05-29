Дума увеличила финансовые пороги для упрощенного рассмотрения гражданских дел в судах

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Госдума приняла в третьем чтении закон, который повышает в 2,5 раза - до 250 тысяч рублей - предельные суммы исков по гражданским делам об истребовании имущества, денежных средств и признании права собственности, которые могут рассматриваться в упрощенном порядке.

Законопроект № 235526-8 с поправками к Гражданскому процессуальному кодексу осенью 2022 года внес в палату Верховный суд России. ВС сначала предложил увеличить с действующих 100 тысяч рублей до 500 тысяч рублей максимальный размер исковых требований, которые могут рассматриваться судами в упрощенном порядке: без вызова сторон, на основе представленных ими доказательств и отзывов, в ускоренном режиме - в течение двух месяцев со дня поступления заявления в суд.

Ко второму чтению депутаты скорректировали законопроект и решили повысить максимально допустимую сумму иска для упрощенного производства только до 250 тысяч рублей.

Закон должен вступить в силу с 1 сентября 2024 года.

В декабре 2023 года были приняты инициированные Верховным судом поправки в Арбитражный процессуальный кодекс о расширении применения упрощенного порядка судопроизводства в экономических спорах. Тогда тоже были увеличены предельные суммы исков: для индивидуальных предпринимателей с 400 тысяч рублей до 600 тысяч рублей, для компаний - с 800 тысяч рублей до 1,2 млн рублей.