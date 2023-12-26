Подписан закон об увеличении финансовых порогов для рассмотрения дел в арбитраже

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин подписал закон, который расширяет применение упрощенного порядка судопроизводства в экономических спорах и, в частности, увеличивает предельные суммы исков по упрощенному и приказному производству.

Пакет поправок в Арбитражный процессуальный Кодекс (№ 237135-8) Госдума приняла 14 декабря, Совет Федерации его одобрил 22 декабря.

Согласно подписанному закону, сумма требований граждан, которые можно рассматривать в порядке приказного производства, повышена с 500 тысяч до 750 тысяч рублей. Увеличились также предельные суммы исков по упрощенному производству: для ИП - с 400 тысяч до 600 тысяч рублей, для компаний - с 800 тысяч до 1,2 млн рублей.

При приказном производстве судебный приказ выносится в течение пяти дней со дня поступления заявления без вызова взыскателя и должника. В упрощенном производстве суд рассматривает дело в рамках стадии судебного разбирательства, но также без вызова сторон на основе представленных ими доказательств и объяснений.

"В АПК внесена новая ст. 291.16, которая определяет порядок кассационного производства по делам приказного или упрощенного порядка. По умолчанию их будут рассматривать без вызова сторон, но если сложность спора или доводы жалобы и возражений этого потребуют, то суд может вызвать участников дела на заседание", - прокомментировал журналистам поправки глава думского комитета по законодательству Павел Крашенинников.

В случае болезни судьи заседание можно будет отложить на месяц, а не до десяти дней, как раньше. Максимальный перерыв в судебном процессе также составит десять дней вместо пяти. На этот же срок может быть отложена подготовка решения суда в полном объеме. Апелляционную жалобу нужно будет рассмотреть максимум в течение трех месяцев, а на рассмотрение апелляцией дела по правилам первой инстанции теперь будут отводить шесть месяцев вместо трех.

Уточняется порядок рассмотрения жалобы на отказ в обеспечении иска, порядок извещения ответчиков по интеллектуальным спорам, а также список приложений к иску и жалобам в вышестоящие инстанции. Прилагать к ним копии свидетельства о госрегистрации в качестве юрлица или ИП не нужно. К кассационной жалобе в экономколлегию прилагать заверенные судом копии обжалуемых решений потребуется только в случае их принятия по делу, которое рассматривали в закрытом заседании.

Также изменяется порядок участия в судебном заседании лиц, находящихся в местах содержания под стражей или в местах отбывания лишения свободы, с помощью веб-конференции, если есть такая техническая возможность.

Не нужно будет предоставлять копии свидетельств о регистрации в качестве юридического лица или ИП, суд сможет сам получить эту информацию из соответствующего реестра. Копии протоколов и аудио записи судебных заседаний можно будет получить в электронном виде.

Изменения вступят в силу 4 января 2024 года.

На рассмотрении Госдумы находятся схожие поправки к Гражданскому процессуальному кодексу (№ 235526-8), которые летом были приняты в первом чтении. Они, в частности, предполагают увеличение верхнего порога сумм исковых требований, которые могут рассматриваться в гражданском упрощенном порядке, с 100 тысяч рублей до 500 тысяч рублей.