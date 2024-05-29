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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:58

Марий Эл снова обсуждает с РЖД строительство ж/д пути к северному ходу Транссиба

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Марий Эл снова обсуждает с ОАО "Российские железные дороги" строительство железнодорожной ветки Яранск-Котельнич, которая позволит соединить северную и южную ветки Транссиба через территорию республики, сообщила пресс-служба правительства региона.

Под председательством главы Марий Эл Юрия Зайцева прошло заседание межрегиональной рабочей группы по определению перспективных объемов перевозок на направлении Зеленый Дол - Яранск - Котельнич. В заседании приняли участие представители РЖД, а также Татарстана и Кировской области.

Основные грузоотправители в Марий Эл - предприятия топливно-энергетической, химической, дерево-обрабатывающей промышленности, а также военно-промышленного комплекса. По информации РЖД, в 2023 году в Марий Эл на железной дороге было погружено 841 тысяча тонн грузов, что в 3,5 раза больше, чем годом ранее.

Сейчас предлагается два варианта прохождения трассы от Яранска до Котельнича - по кратчайшему пути вдоль автотрассы Р-176 или через город Советск с удлинением ж/д-пути на 50 км. "Оба варианта требуют оценки экономической целесообразности и детальной проработки строительства железнодорожной ветки Зеленый Дол - Яранск до станции Котельнич", - отмечает пресс-служба.

Она напоминает, что вопрос продления железнодорожной линии Зеленый Дол - Яранск до Котельнича был включен в постановление верхней палаты российского парламента по итогам проведения дней Республики Марий Эл в Совете Федерации.

Тупиковая ветка Зеленый Дол - Яранск пересекает республику с юга на север, соединяет, в частности, столицу Марий Эл Йошкар-Олу с южной веткой Транссиба. Продление ее до Котельнича позволит соединить южный и северный ход Транссиба.

"В целях устранения разрыва в железнодорожном коридоре "Север-Юг" и соединения северной и южной веток Транссибирской магистрали необходимо решить вопрос об электрификации и продлении указанной железнодорожной ветки до станции Котельнич Кировской области", - цитирует пресс-служба главу Марий Эл Юрия Зайцева.

В 2017 году стоимость проекта электрификации и продления этой ветки оценивалась в 43,5 млрд рублей, в том числе строительство 130 км ж/д пути от Яранска до Котельнича - в 13 млрд рублей. РЖД тогда проинформировали, что в связи с незначительными объемами перевозок на перспективу в долгосрочной программе развития компании до 2025 года развитие железнодорожной инфраструктуры на территории Марий Эл не предусмотрено.

Марий Эл Транссиб РЖД Яранск Кировская область Котельнич
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