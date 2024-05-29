Газпром в 2023г добыл 355 млрд куб. м газа

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Добыча газа "Газпрома" в 2023 году составила 355,23 млрд куб. м, сообщается в отчете эмитента.

Это первая публикация годовой производственной статистики газового концерна.

В 2022 году добыча корпорации была 412,573 млрд куб. м, в 2021 году - 514,791 млрд куб. м.

ГАЗ

По итогам 2023 года добыча природного и попутного газа группы "Газпром" на территории РФ (с учетом доли в добыче организаций, инвестиции в которые классифицированы как совместные операции) составила 358,95 млрд куб. м (412,94 млрд куб. м в 2022 году). "Объемы добычи и их распределение между действующими центрами газодобычи определяются компанией исходя из необходимости обеспечения надежных поставок газа российским потребителям, а также выполнения экспортных обязательств с учетом поступающих заявок на дополнительные объемы", - комментирует компания.

В 2023 году группа реализовала на внутреннем и внешних рынках 342 млрд куб. м газа (в 2022 году - 379,8 млрд куб. м).

Отмечается, что "Газпром" обеспечивал поставки газа российским потребителям в необходимых объемах. "Снижение экспортных объемов на европейском рынке обусловлено принятием в ряде стран ЕС политически мотивированных решений, направленных на отказ от импорта российского трубопроводного газа. Совокупный объем поставок газа ПАО "Газпром" на рынки ближнего зарубежья в 2023 году сохранился на уровне предшествующего года. Новой вехой в развитии сотрудничества со странами Центральной Азии стало начало поставок российского природного газа в октябре 2023 года в Узбекистан через территорию Казахстана. Трубопроводные поставки газа в Китай по МГ "Сила Сибири" продолжили увеличиваться в соответствии с контрактными обязательствами и с учетом заявок китайской стороны на поставку дополнительных объемов газа, обеспечив половину общего прироста импорта газа в страну", - говорится в документе.

В 2023 году в ГТС Газпрома на территории России поступило 564,25 млрд куб. м газа (в 2022 году - 596,71 млрд куб. м). Снижение показателя по сравнению с уровнем предшествующего года обусловлено преимущественно сокращением объемов поставки газа за пределы РФ в страны европейского дальнего зарубежья.

В 2023 году в ПХГ России было закачано 37,893 млрд куб. м газа (2022 год - 44,879 млрд куб. м). Отбор в отчетном периоде составил 39,31 млрд куб. м (2022 год - 35,726 млрд куб. м). Динамика показателей связана с увеличением газопотребления в зоне ЕСГ.

НЕФТЬ

Объемы добычи нефти и газового конденсата группы "Газпром" на территории Российской Федерации (с учетом доли в добыче организаций, инвестиции в которые классифицированы как совместные операции) в 2023 году составил 72,38 млн тонн после 67,9 млн т в 2022 году.

"Увеличение объемов добычи жидких углеводородов группой "Газпром" в основном связано с реализацией программ эксплуатационного бурения и ввода новых скважин, а также учитывает полную консолидацию объемов добычи организации, которая до сентября 2022 года классифицировалась как совместная операция, в связи с установлением контроля над ней со стороны группы "Газпром", - комментирует ПАО.

В отчетном году на динамику объемов добычи жидких углеводородов группой "Газпром", а также ассоциированными организациями и совместными предприятиями продолжила оказывать влияние необходимость соблюдения квоты, установленной Минэнерго России в рамках соглашения ОПЕК+", говорится в отчете.

Производство нефтепродуктов сократилось на 2,8% - до 51,93 млн тонн. Одним из основных факторов снижения объема производства нефтепродуктов является изменение качественных характеристик дистиллята газового конденсата на Сургутском ЗСК из-за изменения его рынков сбыта с соответствующим увеличением сдачи нефти в систему магистральных нефтепроводов. Производство светлых нефтепродуктов - автомобильных бензинов и дизельного топлива - соответствует уровню 2022 года.

В 2023 году реализовано 28,13 млн т нефти и стабильного газового конденсата (в 2022 году - 25,67 млн т) и 67,6 млн т продуктов нефтегазопереработки (в 2022 году - 68,55 млн т). Динамика показателей обусловлена ростом объемов добычи, а также изменением макроэкономических параметров и рыночной конъюнктуры.