Госдума изучит стратегию законодательной поддержки ТЭК в условиях санкций

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Госдума проанализирует законодательные варианты государственной политики по поддержке инфраструктуры и производства в энергетическом секторе РФ в условиях специальной военной операции и санкций, следует из заявки на проведение соответствующих исследований, которая опубликована на сайте государственных закупок.

Начальная цена закупки - 4,55 млн руб.; срок проведения исследования - до конца года. Тема исследования: "Реализация государственной политики в сфере поддержки эксплуатации и развития инфраструктуры и производственно-технической базы объектов топливно-энергетического комплекса России в условиях проведения специальной военной операции и нарастающего санкционного давления. Законодательный аспект".

В пояснительных материалах говорится о проблеме изношенности основных фондов в электроэнергетике: "За период с 1990 по 2022 годы выработка электроэнергии увеличилась на 3,7%, рентабельность производства снизилась в два раза, 29% объектов генерации и 21% электросетей находятся в неудовлетворительном состоянии. Крайне остро стоит проблема износа сетевого хозяйства. Прошедшие аварии в зимние периоды показали всю остроту накопившихся проблем в эксплуатации устаревшей инфраструктуры большинства объектов энергетики ТЭК".

Исполнитель должен будет провести анализ действующих российских законов и других нормативных правовых актов по вопросам реализации государственной политики в сфере ТЭК на предмет их соответствия современным вызовам. Особое внимание нужно уделить закону о стратегическом планировании и концессионным соглашениям. Предлагается провести оценку результатов деятельности организаций (объектов энергетики) ТЭК, действующих на основании концессионных соглашений на федеральном уровне, на уровне регионов и муниципалитетов, а также объектов ТЭК с учетом их правовой формы (ОАО, ЗАО, ПАО, ООО), в том числе принадлежащих иностранным акционерам и иностранным гражданам. Нужно будет провести оценку их участия в модернизации и развитии основных производственных фондов.

Как сообщалось, в январе председатель Госдумы Вячеслав Володин раскритиковал практику выдачи концессионерам в сфере ЖКХ средств через Фонд национального благосостояния (ФНБ) без увязки со снижением тарифов на их услуги, предложил вместе со Счетной палатой РФ провести анализ концессионных соглашений. Володин отметил проблему неэффективной работы концессионеров в регионах, что приводит к авариям и недовольству жителей, подчеркнул, что законодательство в этой области нуждается в улучшении.