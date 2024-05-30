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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:24

Газопровод поврежден в ЛНР в результате украинского обстрела

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - В Первомайске Луганской народной республики поврежден газопровод после обстрела со стороны Украины, предположительно, из американской РСЗО HIMARS, сообщила пресс-секретарь главы ЛНР Анна Романова.

"Поврежден газопровод, возникло возгорание сухой травы. Газопровод перекрыт, производится ликвидация возгорания", - приводит слова Романовой Луганский информационный центр.

Она отметила, что информации о пострадавших в результате обстрела пока нет.

В свою очередь мэр Первомайска Сергей Колягин уточнил, что под обстрел ВСУ попал частный сектор города, зафиксировано два прилета.

ЛНР Первомайск HIMARS
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