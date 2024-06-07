Два беспилотника сбито силами ПВО в 20 км западнее Луганска

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Силы ПВО российской армии сбили в небе над Луганской народной республикой два беспилотных летательных аппарата, сообщила пресс-секретарь главы ЛНР Анна Романова.

"Российское ПВО сбило два БПЛА самолётного типа в 20 км западнее Луганска", - приводит слова Романовой Луганский информационный центр вечером в четверг.

Пресс-секретарь главы ЛНР добавила, что, по предварительной информации, повреждений и возгораний нет.