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Два беспилотника сбито силами ПВО в 20 км западнее Луганска

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Силы ПВО российской армии сбили в небе над Луганской народной республикой два беспилотных летательных аппарата, сообщила пресс-секретарь главы ЛНР Анна Романова.

"Российское ПВО сбило два БПЛА самолётного типа в 20 км западнее Луганска", - приводит слова Романовой Луганский информационный центр вечером в четверг.

Пресс-секретарь главы ЛНР добавила, что, по предварительной информации, повреждений и возгораний нет.

Хроника 24 февраля 2022 года – 07 июня 2024 годаВоенная операция на Украине
Луганск ЛНР
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