РФ с начала 2024 года экспортировала в Индию рекордные 500 тыс. т зернобобовых

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Россия с начала текущего года экспортировала в Индию порядка 500 тыс. тонн зернобобовых культур, сообщил заместитель руководителя Россельхознадзора Антон Кармазин на Всероссийском зерновом форуме в пятницу.

"С начала 2024 года нами в Индию отправлено почти 500 тыс. тонн зернобобовых культур. В общем-то, это рекорд, но емкость рынка достаточно серьезная", - сказал Кармазин.

Он пояснил, что индийская сторона сняла с РФ обязательное требование фумигации метилбромидом любых зерновых, зернобобовых, масличных.

"Это было обязательное требование индийской стороны. Либо экспортер вынужден был проводить эту обработку непосредственно в порту выгрузки", - отметил Кармазин.