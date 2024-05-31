Патрушев назвал неизменным прогноз по будущему урожаю зерна на уровне 132 млн тонн

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Прогноз по сбору зерна в России в этом году, несмотря на майские заморозки, сохраняется на уровне 132 млн тонн, в том числе 85 млн тонн пшеницы, сказал на Всероссийском зерновом форуме вице-премьер Дмитрий Патрушев, но назвал ситуацию "достаточно тяжелой".

Экспорт зерна в новом сельхозгоду (июль 2024 года - июнь 2025 года) может составить до 60 млн тонн, добави л онсказал он.

"Структура посевных площадей будет в целом соблюдена, на сегодня это позволяет нам сохранить прогноз производства зерновых на уровне не менее 132 млн тонн, из которых 85 млн тонн - это пшеница, - сказал вице-премьер. - Прогноз пока мы сохраняем. Но отмечу, что ситуация достаточно тяжелая. Таких погодных условий давно мы не наблюдали в начале сезона".

"Конечно, тот объем, который мы на сегодняшний день прогнозируем, его будем достигать, но это будет достаточно непросто, - добавил он. - При этом тот объем, который мы планируем собрать, с учетом переходящих остатков позволит нам и в новом сезоне поставить на внешние рынки до 60 млн тонн зерна".

Напомнив, что президент поставил перед отраслью задачу к 2030 году по сравнению с 2021 годом нарастить производство на 25%, экспорт - в полтора раза, Патрушев завил, что решение этих задач во многом зависит от развития зерновой отрасли. "В частности, объемы зарубежных поставок зерна к 2030 году должны достичь 80 млн тонн. Планы амбициозные, но я уверен, что исполнимые", - подчеркнул он.

По его словам, перспективы экспорта напрямую связаны с возможностями агрологистики. "Давайте вспомним 2017 год, когда урожай в 135,5 млн тонн - абсолютный на тот момент рекорд - подсветил сразу несколько проблем. Во-первых, такие объемы негде было хранить. Во-вторых, не хватало мощностей для вывоза, - сказал Патрушев. - За прошедший период практически в полтора раза расширены возможности для перевалки, в первую очередь, в Азово-Черноморском бассейне. В 2023 году также начал работу первый на Балтике терминал в Высоцке и Забайкальский зерновой терминал на Дальнем Востоке. В ближайшие годы новые мощности продолжат появляться. То есть здесь ситуация постепенно стабилизировалась".

В то же время сложности остаются. "За последние два года заметно выросла нагрузка на железную дорогу. Совместными усилиями удалось сделать так, чтобы ежемесячные перевозки даже выросли в полтора-два раза. И знаю, что коллеги из РЖД продолжают работу по дальнейшему увеличению пропускной способности инфраструктуры. Но в целом, конечно, здесь нужен постоянный и общий мониторинг ситуации", - сказал Патрушев.

Еще одним чувствительным вопросом в сфере логистики он назвал удорожание автомобильной и железнодорожной транспортировки. "Минсельхозу совместно с ФАС необходимо продолжить анализ причин роста цен и их возможное устранение", - отметил он.

Кроме того, растет и стоимость вагонов-хопперов. "Конечно, антимонопольной службе на это также следует обратить внимание. Одновременно правительством предложены меры по стимулированию покупки вагонов-зерновозов участниками рынка. Дополнительно с этого года действует круглогодичный льготный железнодорожный тариф на вывоз зерна из Сибири в направлении Северо-Запада", - сказал вице-премьер.

По его словам, предстоит развивать внутренние водные пути и речное судоходство. "В первую очередь, увеличивать проходимость рек. Минтранс уже ведет работу по устранению лимитирующих участков на внутренних водных путях. И планируем, что продолжит ее в рамках нового нацпроекта "Эффективная транспортная система", - заявил Патрушев. - Отдельный вызов в условиях санкций - это создание отечественного сухогрузного флота. И если по судам класса река-море уже ведется строительство по собственным проектам, то с крупнотоннажным флотом ситуация обратная. В качестве оперативного решения разработаны меры поддержки. Параллельно разрабатывается проект судов дедвейтом от 40 до 60 тыс. тонн по конкурентной цене. То есть постепенно мы вместе вырабатываем нужные решения".