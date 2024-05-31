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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:03

Патрушев назвал неизменным прогноз по будущему урожаю зерна на уровне 132 млн тонн

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Прогноз по сбору зерна в России в этом году, несмотря на майские заморозки, сохраняется на уровне 132 млн тонн, в том числе 85 млн тонн пшеницы, сказал на Всероссийском зерновом форуме вице-премьер Дмитрий Патрушев, но назвал ситуацию "достаточно тяжелой".

Экспорт зерна в новом сельхозгоду (июль 2024 года - июнь 2025 года) может составить до 60 млн тонн, добави л онсказал он.

"Структура посевных площадей будет в целом соблюдена, на сегодня это позволяет нам сохранить прогноз производства зерновых на уровне не менее 132 млн тонн, из которых 85 млн тонн - это пшеница, - сказал вице-премьер. - Прогноз пока мы сохраняем. Но отмечу, что ситуация достаточно тяжелая. Таких погодных условий давно мы не наблюдали в начале сезона".

"Конечно, тот объем, который мы на сегодняшний день прогнозируем, его будем достигать, но это будет достаточно непросто, - добавил он. - При этом тот объем, который мы планируем собрать, с учетом переходящих остатков позволит нам и в новом сезоне поставить на внешние рынки до 60 млн тонн зерна".

Напомнив, что президент поставил перед отраслью задачу к 2030 году по сравнению с 2021 годом нарастить производство на 25%, экспорт - в полтора раза, Патрушев завил, что решение этих задач во многом зависит от развития зерновой отрасли. "В частности, объемы зарубежных поставок зерна к 2030 году должны достичь 80 млн тонн. Планы амбициозные, но я уверен, что исполнимые", - подчеркнул он.

По его словам, перспективы экспорта напрямую связаны с возможностями агрологистики. "Давайте вспомним 2017 год, когда урожай в 135,5 млн тонн - абсолютный на тот момент рекорд - подсветил сразу несколько проблем. Во-первых, такие объемы негде было хранить. Во-вторых, не хватало мощностей для вывоза, - сказал Патрушев. - За прошедший период практически в полтора раза расширены возможности для перевалки, в первую очередь, в Азово-Черноморском бассейне. В 2023 году также начал работу первый на Балтике терминал в Высоцке и Забайкальский зерновой терминал на Дальнем Востоке. В ближайшие годы новые мощности продолжат появляться. То есть здесь ситуация постепенно стабилизировалась".

В то же время сложности остаются. "За последние два года заметно выросла нагрузка на железную дорогу. Совместными усилиями удалось сделать так, чтобы ежемесячные перевозки даже выросли в полтора-два раза. И знаю, что коллеги из РЖД продолжают работу по дальнейшему увеличению пропускной способности инфраструктуры. Но в целом, конечно, здесь нужен постоянный и общий мониторинг ситуации", - сказал Патрушев.

Еще одним чувствительным вопросом в сфере логистики он назвал удорожание автомобильной и железнодорожной транспортировки. "Минсельхозу совместно с ФАС необходимо продолжить анализ причин роста цен и их возможное устранение", - отметил он.

Кроме того, растет и стоимость вагонов-хопперов. "Конечно, антимонопольной службе на это также следует обратить внимание. Одновременно правительством предложены меры по стимулированию покупки вагонов-зерновозов участниками рынка. Дополнительно с этого года действует круглогодичный льготный железнодорожный тариф на вывоз зерна из Сибири в направлении Северо-Запада", - сказал вице-премьер.

По его словам, предстоит развивать внутренние водные пути и речное судоходство. "В первую очередь, увеличивать проходимость рек. Минтранс уже ведет работу по устранению лимитирующих участков на внутренних водных путях. И планируем, что продолжит ее в рамках нового нацпроекта "Эффективная транспортная система", - заявил Патрушев. - Отдельный вызов в условиях санкций - это создание отечественного сухогрузного флота. И если по судам класса река-море уже ведется строительство по собственным проектам, то с крупнотоннажным флотом ситуация обратная. В качестве оперативного решения разработаны меры поддержки. Параллельно разрабатывается проект судов дедвейтом от 40 до 60 тыс. тонн по конкурентной цене. То есть постепенно мы вместе вырабатываем нужные решения".

Минсельхоз Минтранс РЖД ФАС правительство Дмитрий Патрушев
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