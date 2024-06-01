Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 04:33

Восемь поездов задерживаются из-за аварии на Транссибе в Приамурье

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - После схода почти 30 вагонов на перегоне Селеткан-Ледяная на Транссибе в Амурской области задерживаются восемь поездов, сообщила Федеральная пассажирская компания (ФПК, структура ОАО "РЖД").

"Задержанные в результате схода пассажирские поезда отправлены по маршрутам следования. В настоящий момент задерживаются 8 поездов дальнего следования: N 326 Нерюнгри - Хабаровск, N9 Владивосток - Москва, N1 Владивосток - Москва, N2 Москва - Владивосток, N 82 Тында - Благовещенск, N317 Благовещенск - Нижний Бестях, N391 Благовещенск - Чита, N325 Хабаровск - Нерюнгри", - говорится в сообщении.

Максимальное время задержки составляет до 8 часов.

Как сообщалось, в пятницу на перегоне Селеткан - Ледяная произошел сход около 30 вагонов с углем. Движение по Транссибу было временно приостановлено.

В субботу в 02:57 (по Москве) открыто движение по одному пути перегона Селеткан - Ледяная. Работы по восстановлению второго пути продолжаются.

Забайкальский следственный отдел на транспорте Восточного МСУТ СК России возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба).

Благовещенск Забайкальск СК России Транссиб РЖД
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Страны "семерки" изучают варианты санкций против банков, использующих СПФС

Страны "семерки" изучают варианты санкций против банков, использующих СПФС

Более 300 железнодорожников ликвидируют последствия аварии на Транссибе

Более 300 железнодорожников ликвидируют последствия аварии на Транссибе

Движение на Сокольнической линии метро восстановлено

Всех пассажиров поезда на Сокольнической линии метро вывели на станцию

Всех пассажиров поезда на Сокольнической линии метро вывели на станцию

На юго-западе красной ветки метро Москвы приостановлено движение поездов

Военная операция на Украине

Ряд населенных пунктов Курской области подверглись атакам со стороны ВСУ

Мишустин подписал постановление об образовании президиума правительства РФ

Мишустин подписал постановление об образовании президиума правительства РФ

Минюст РФ внес в список иноагентов Екатерину Дунцову и Марину Литвинович

Минюст РФ внес в список иноагентов Екатерину Дунцову и Марину Литвинович

Комитет ГД поддержал сокращение срока оплаты скоропортящихся товаров торговыми сетями

Комитет ГД поддержал сокращение срока оплаты скоропортящихся товаров торговыми сетями

Что произошло за день: пятница, 31 мая

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });