Восемь поездов задерживаются из-за аварии на Транссибе в Приамурье

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - После схода почти 30 вагонов на перегоне Селеткан-Ледяная на Транссибе в Амурской области задерживаются восемь поездов, сообщила Федеральная пассажирская компания (ФПК, структура ОАО "РЖД").

"Задержанные в результате схода пассажирские поезда отправлены по маршрутам следования. В настоящий момент задерживаются 8 поездов дальнего следования: N 326 Нерюнгри - Хабаровск, N9 Владивосток - Москва, N1 Владивосток - Москва, N2 Москва - Владивосток, N 82 Тында - Благовещенск, N317 Благовещенск - Нижний Бестях, N391 Благовещенск - Чита, N325 Хабаровск - Нерюнгри", - говорится в сообщении.

Максимальное время задержки составляет до 8 часов.

Как сообщалось, в пятницу на перегоне Селеткан - Ледяная произошел сход около 30 вагонов с углем. Движение по Транссибу было временно приостановлено.

В субботу в 02:57 (по Москве) открыто движение по одному пути перегона Селеткан - Ледяная. Работы по восстановлению второго пути продолжаются.

Забайкальский следственный отдел на транспорте Восточного МСУТ СК России возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба).