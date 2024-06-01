Обломки БПЛА нашли вблизи Новороссийска

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Обломки БПЛА самолетного типа обнаружили в станице Раевская в Краснодарском крае после атаки ВСУ, сообщает телеграм-канал муниципального центра управления Новороссийска.

"31.05. 2024 в результате атаки ВСУ при объезде специальными службами в станице Раевская были обнаружены остатки БПЛА самолетного типа. В настоящее время военнослужащими были собраны части от БПЛА. В районе раевских бань выставлено оцепление для произведения обезвреживания остатков БПЛА", - говорится в сообщении.

Жителей станицы призвали сохранять спокойствие.