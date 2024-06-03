Экспортеры зерна снизили прогноз его сбора в РФ в 2024 г. до 130,9 млн т

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Российский Союз экспортеров зерна, публикующий еженедельно консенсус-прогнозы по производству и экспорту зерновых культур, за неделю снизил оценку урожая зерна в 2024 году на 2,7%, до 130,9 млн тонн.

Предыдущий прогноз составлял 134,2 млн тонн.

Оценка урожая пшеницы снижена на 2,5%, до 84,6 млн тонн с 86,6 млн тонн, ячменя - на 1,6%, до 19 млн тонн с 19,3 млн тонн. Прогноз сбора кукурузы не изменился - 15,3 млн тонн.

В 2023 году РФ собрала 144,9 млн тонн зерна, в том числе 92,8 млн тонн пшеницы.

Снижен и прогноз экспорта зерна из РФ в новом сельхозгоду (июль 2024-июнь 2025 гг.) - на 1,5%, до 58,2 млн тонн с 58,7 млн тонн неделей ранее. В том числе новая оценка экспорта пшеницы упала на 3,2%, до 45,4 млн тонн с 46,7 млн тонн соответственно. Прогнозы экспорта ячменя (4,3 млн тонн) и кукурузы (5,3 млн тонн) третью неделю подряд не меняются.

Как сообщалось, публикация недельных консенсус-прогнозов начата "в связи с последними природными катаклизмами, существенно влияющими на объем производства зерна и прочих базовых сельскохозяйственных культур".

Как заявлял "Интерфаксу" председатель правления союза Эдуард Зернин, консенсус-прогнозы - это временная мера, на которую объединение пошло из-за экстраординарных климатических событий, серьезно влияющих на рынок зерна.

Прогноз Минсельхоза РФ по сбору зерна в этом году составляет 132 млн тонн, в том числе 85 млн тонн пшеницы. Как заявил на минувшей неделе вице-премьер Дмитрий Патрушев, эта оценка сохраняется, но "ситуация достаточно тяжелая" из-за неблагоприятных погодных условий. Достичь этого результата, считает он, будет "достаточно непросто".