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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:15

Володин заявил о необходимости регулирования использования ИИ в гражданской сфере

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Спикер Госдумы Вячеслав Володин на заседании Совета Парламентской ассамблеи ОДКБ заявил о рисках развития технологий искусственного интеллекта и добавил, что необходимо регулировать использование этих технологий в гражданской сфере. Его слова приведены на сайте Думы.

"Разработка и использование технологий искусственного интеллекта в гражданской сфере должны быть регулируемые и контролируемые. Нам надо эти вопросы также обсуждать, потому что во многом от этого зависит безопасность государств, входящих в ОДКБ", - сказал он.

Спикер предупредил о том, что, кроме плюсов, развитие технологий искусственного интеллекта "несет в себе риски: от кибермошенничества и вовлечения граждан в противоправную деятельность до вмешательства в работу систем безопасности и критической инфраструктуры государства".

3 июня Совет ПА ОДКБ на заседании в Алма-Ате принял заявление в связи с развитием технологий искусственного интеллекта. В нем отмечена важность развития современных технологий и их огромная роль для решения глобальных проблем и достижения целей устойчивого развития.

ОДКБ Вячеслав Володин Госдума
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