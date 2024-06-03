В ДНР будут судить француза за участие в боях в качестве наемника на стороне ВСУ

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Верховный суд ДНР рассмотрит дело француза Куэсты Хьюго Джулиана, заочно обвиняемого в наемничестве, сообщил в понедельник журналистам официальный представитель Генпрокуратуры РФ Андрей Иванов.

"Прокуратура Донецкой народной республики утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 32-летнего гражданина Французской Республики Куэсты Хьюго Джулиана. Уголовное дело направлено в Верховный суд Донецкой народной республики для рассмотрения по существу", - сказал Иванов.

Француз заочно обвиняется по ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте).

"По версии следствия, Куэста Хьюго Джулиан в период с июля 2022 года по февраль 2024 года принимал участие в боевых действиях на стороне Украины в различных точках боевого соприкосновения в качестве наемника, состоял на службе в 28-й отдельной механизированной бригаде в должности механика-водителя разведывательного отделения в воинском звании солдата (рекрута). Размер полученного обвиняемым вознаграждения эквивалентен 900 тыс. рублей", - сказал Иванов.

Он добавил, что Хьюго Джулиан объявлен в международный розыск, в отношении него судом заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.