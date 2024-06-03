ВС поддержал взыскание в пользу Арксбанка 40,5 млрд рублей с бывшего бенефициара Клигмана

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Верховный суд России отказал бывшему бенефициару Арксбанка Илье Клигману в отмене взыскания с него по заявлению Агентства по страхованию вкладов (АСВ, конкурсный управляющий) 40,5 млрд рублей убытков в пользу банка.

В определении на сайте суда говорится, что "выводы судов соответствуют нормам права, оснований для переоценки этих выводов не имеется. Нарушений норм материального права, а также норм процессуального права, влекущих за собой безусловную отмену указанных судебных актов, судами не допущено".

Ранее сообщалось, что Девятый арбитражный апелляционный суд 10 октября 2023 года оставил в силе определение Арбитражного суда Москвы, который 19 июля по заявлению АСВ решил взыскать с Клигмана 40,5 млрд рублей убытков. Арбитражный суд Московского округа 23 января 2024 года поддержал это решение.

В материалах дела говорится, что требования о взыскании убытков были заявлены в связи с тем, что "Клигман организовал вывод средств вкладчиков и принадлежавших банку ценных бумаг".

Всего в рамках дел о банкротстве Инкаробанка, Ум-банка, Арксбанка, Невского банка и банка "Агросоюз" АСВ предъявило Клигману требования на общую сумму более 55 млрд рублей, говорилось в информации агентства.

Девятый арбитражный апелляционный суд 9 марта 2023 года по заявлению АСВ арестовал имущество Клигмана на сумму 40,5 млрд рублей. Эти меры обеспечения были приняты при рассмотрении жалобы АСВ на определение Арбитражного суда Москвы, который 30 декабря 2022 года отказал АСВ в их принятии.

21 февраля 2023 года при рассмотрении жалобы АСВ апелляция также арестовала имущество экс-банкира на 2,5 млрд рублей, отменив принятое 6 декабря 2022 года "отказное" определение первой инстанции. Этот арест наложен в рамках разбирательства, где Клигман привлечен как соответчик по иску агентства о взыскании с бывшего предправления Инкаробанка Александра Филипского 2,5 млрд рублей убытков.

"Коммерсантъ" в апреле 2021 года писал, что "Клигман стоит за аферами в банке "Агросоюз", Геленджик-банке, банке "Интеркоммерц", Тайм-банке, Анталбанке, Арксбанке, Инкаробанке, Трансинвестбанке, Байкалбанке и целом ряде других кредитных учреждений".

Банк России в ноябре 2016 года направил информацию о действиях бывшего руководства и собственников Арксбанка в Генпрокуратуру, МВД и Следственный комитет. Регулятор сообщал, что временная администрация Арксбанка не получила от его руководства документы по вкладам физлиц на 35 млрд рублей.

Также были выявлены сделки, осуществленные банком за день до отзыва лицензии и имеющие признаки вывода активов. Так, банк перевел в иностранный депозитарий, связаться с которым временной администрации не удалось, высоколиквидные ценные бумаги на 4,5 млрд рублей.

Одновременно банк произвел зачет обязательств перед одним из кредиторов на сумму более 0,6 млрд рублей путем передачи ему векселей финансово устойчивых кредитных организаций. Кроме того, до отзыва лицензии была осуществлена мена аналогичных векселей на сумму порядка 0,3 млрд рублей на векселя организаций, имеющих признаки фирм-"однодневок".

По оценке временной администрации, величина активов Арксбанка по состоянию на ноябрь 2016 года не превышала 0,6 млрд рублей при обязательствах перед кредиторами в 36 млрд рублей.

Банк России отозвал у Арксбанка лицензию 18 июля 2016 года. В сентябре того же года временная администрация оценивала отрицательный собственный капитал кредитной организации в 15,69 млрд рублей.

Арксбанк по итогам первого полугодия 2016 года занимал 265-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100". По объему средств физлиц банк занимал 212-е место (3,95 млрд рублей).