В Курской области отражена атака 20 украинских БПЛА

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил об атаках на регион со стороны ВСУ в течение понедельника.

"Средствами радиоэлектронной борьбы ликвидировано и обезврежено 20 украинских дронов в приграничных районах", - написал Смирнов в своем телеграм-канале.

Также в течение дня обстрелам подверглись: посёлок Краснооктябрьский, село Гордеевка Кореневского района, село Кульбаки и Сергеевка, деревня Елизаветовка Глушковского района, деревня Милаевка Беловского района, сёла Горналь и Свердликово, деревня Куриловка Суджанского района. Пострадавших нет, отметил Смирнов.

В деревне Обуховки Глушковского района после сброса взрывного устройства с коптера повреждено одно домовладение, уточнил он.

"Сбросы с украинских коптеров и атаки дронов-камикадзе зафиксированы вблизи Суджи, села Гордеевка Кореневского района, деревни Обуховки Глушковского района", - сообщил Смирнов.