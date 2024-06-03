Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:15

В Курской области отражена атака 20 украинских БПЛА

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил об атаках на регион со стороны ВСУ в течение понедельника.

"Средствами радиоэлектронной борьбы ликвидировано и обезврежено 20 украинских дронов в приграничных районах", - написал Смирнов в своем телеграм-канале.

Также в течение дня обстрелам подверглись: посёлок Краснооктябрьский, село Гордеевка Кореневского района, село Кульбаки и Сергеевка, деревня Елизаветовка Глушковского района, деревня Милаевка Беловского района, сёла Горналь и Свердликово, деревня Куриловка Суджанского района. Пострадавших нет, отметил Смирнов.

В деревне Обуховки Глушковского района после сброса взрывного устройства с коптера повреждено одно домовладение, уточнил он.

"Сбросы с украинских коптеров и атаки дронов-камикадзе зафиксированы вблизи Суджи, села Гордеевка Кореневского района, деревни Обуховки Глушковского района", - сообщил Смирнов.

Курская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что произошло за день: понедельник, 3 июня

РФ ввела санкции против ряда британских политиков, журналистов и экспертов

В системе высшего образования РФ обновят квалификационные требования к должностям

В системе высшего образования РФ обновят квалификационные требования к должностям

Бизнес-омбудсмен Титов возглавил федеральный политсовет "Новых людей"

Бизнес-омбудсмен Титов возглавил федеральный политсовет "Новых людей"

НДПИ на алмазы предложено увеличить с 8% до 8,4% с 2025 года

НДПИ на алмазы предложено увеличить с 8% до 8,4% с 2025 года

ТМК отменила SPO из-за неблагоприятных рыночных условий

Правительство летом обсудит возможные изменения топливного демпфера

В Думу внесли пять законопроектов о налоговой реформе

В Думу внесли пять законопроектов о налоговой реформе

Блогер Блиновская подала в суд заявление о собственном банкротстве

Блогер Блиновская подала в суд заявление о собственном банкротстве

Росавиация ограничила работу аэропорта Казани

Росавиация ограничила работу аэропорта Казани
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });