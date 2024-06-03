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Нефтегазовые поступления в бюджет РФ в 2024г уменьшатся на 520 млрд руб

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Поступления нефтегазовых доходов в бюджет в текущем году снизятся на 519 млрд рублей по сравнению с прогнозом, учтенным в законе о федеральном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов, говорится в пояснительной записке к проекту поправок в данный документ.

Так, согласно принятому закону, доходы от нефтегазового сектора ожидались в объеме 11,5 трлн руб. Однако в законопроекте о поправках приход от акциза на нефтяное сырье, направленной на переработку, уменьшен на 560,2 млрд руб., от НДД - на 255 млрд руб., от НДПИ на газ - на 141,7 млрд руб.

В то же время прогноз поступлений от НДПИ на нефть увеличен на 308,8 млрд руб., от НДПИ на газовый конденсат - на 181,5 млрд руб.

Изменение прогнозируемых поступлений связано с корректировкой основных параметров прогноза социально-экономического развития, единовременной доплатой по НДПИ на нефть за четвертый квартал 2023 года в связи с изменением законодательства в части возмещения акциза на нефтяное сырье, поясняется в записке.

НДПИ
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