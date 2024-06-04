Туроператоры не ждут изменения цен для россиян в Турции после банкротства FTI

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Российским туристам не стоит ждать снижения цен после банкротства третьего по величине туроператора Европы FTI Group на отдых в Турции и Египте - двух странах, где активно работала эта компания, считает вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян.

"Уход с рынка крупного немецкого игрока не приведет к заметному снижению цен на Турцию или Египет на российском рынке", - сказал он.

Как считает эксперт, освободившиеся в отелях номера загрузят другие немецкие туроператоры. "В частности, европейский TUI легко может забрать те объемы, которые освободились после ухода FTI Touristik. Если и будет какая-то просадка по рынку, то очень незначительная, и в этот краткосрочный период могут появиться какие-то спецпредложения. Но прогнозировать сложно, поскольку мы пока не понимаем ни объемов, ни сумм неисполненных обязательств", - сказал Мурадян.

В АТОР отмечают, что причиной банкротства FTI мог стать демпинг на популярных европейских направлениях, таких, как Турция, Тунис или Канарские острова.

"В апреле-мае FTI Touristik активно продвигала "горящие" туры и бронирования в "последний момент". Так, недельные туры в Турцию "все включено" с перелетом предлагались от 426 евро на человека, в Тунис - от 320 евро на человека, на Крит - от 478 евро на человека, на Тенерифе - от 766 евро на человека. Компания давала такие низкие цены, так как отчаянно нуждалась в оборотных средствах", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, третий по размеру туроператор Европы FTI Group 3 июня подал в суд Мюнхена заявление о банкротстве. Компания отправляла туристов в 40 стран мира, но наиболее крупными рынками для нее считаются Турция, Египет и Греция. В Турцию она отправляла более миллиона туристов в год.