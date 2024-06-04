Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:20

Туроператоры не ждут изменения цен для россиян в Турции после банкротства FTI

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Российским туристам не стоит ждать снижения цен после банкротства третьего по величине туроператора Европы FTI Group на отдых в Турции и Египте - двух странах, где активно работала эта компания, считает вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян.

"Уход с рынка крупного немецкого игрока не приведет к заметному снижению цен на Турцию или Египет на российском рынке", - сказал он.

Как считает эксперт, освободившиеся в отелях номера загрузят другие немецкие туроператоры. "В частности, европейский TUI легко может забрать те объемы, которые освободились после ухода FTI Touristik. Если и будет какая-то просадка по рынку, то очень незначительная, и в этот краткосрочный период могут появиться какие-то спецпредложения. Но прогнозировать сложно, поскольку мы пока не понимаем ни объемов, ни сумм неисполненных обязательств", - сказал Мурадян.

В АТОР отмечают, что причиной банкротства FTI мог стать демпинг на популярных европейских направлениях, таких, как Турция, Тунис или Канарские острова.

"В апреле-мае FTI Touristik активно продвигала "горящие" туры и бронирования в "последний момент". Так, недельные туры в Турцию "все включено" с перелетом предлагались от 426 евро на человека, в Тунис - от 320 евро на человека, на Крит - от 478 евро на человека, на Тенерифе - от 766 евро на человека. Компания давала такие низкие цены, так как отчаянно нуждалась в оборотных средствах", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, третий по размеру туроператор Европы FTI Group 3 июня подал в суд Мюнхена заявление о банкротстве. Компания отправляла туристов в 40 стран мира, но наиболее крупными рынками для нее считаются Турция, Египет и Греция. В Турцию она отправляла более миллиона туристов в год.

АТОР Турция FTI Group Артур Мурадян
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Путин назначил Андрея Турчака врио главы Республики Алтай

Новый глава Минтранса планирует только "точечную донастройку" кадров

Новый глава Минтранса планирует только "точечную донастройку" кадров

Владимир Путин предложил Андрею Турчаку пост врио главы Республики Алтай

Владимир Путин предложил Андрею Турчаку пост врио главы Республики Алтай
ПМЭФ-2024

В МИД РФ заявили, что делегация талибов едет на ПМЭФ

Хорохордин объявил об уходе с поста главы Республики Алтай

Хорохордин объявил об уходе с поста главы Республики Алтай

Почти 370 тыс. человек будут сдавать ЕГЭ по обществознанию и физике

Почти 370 тыс. человек будут сдавать ЕГЭ по обществознанию и физике
Налоговая реформа

Нефтегазовые поступления в бюджет РФ в 2024г уменьшатся на 520 млрд руб.

Нефтегазовые поступления в бюджет РФ в 2024г уменьшатся на 520 млрд руб.
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });