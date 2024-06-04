Регионы РФ получат более 28 млрд руб. субсидии на развитие туризма

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Более 28 млрд рублей предлагается выделить регионам России на развитие туризма в рамках единой субсидии на 2025-2027 год, сообщил во вторник министр экономического развития Максим Решетников.

"Предлагаем усилить развитие региональных точек притяжения через механизм единой субсидии. В рамках предварительно одобренных лимитов нацпроекта на ближайшую трехлетку предусмотрено 28,5 млрд руб. Мы предлагаем распределить их регионам уже в этом году, чтобы регионы могли приступить к реализации этих мероприятий. Деньги будут доступны в первом квартале и какие-то мероприятия уже сейчас можно сделать", - сказал он на совещании по развитию автотуризма под председательством президента Владимира Путина.

Как отметил Решетников, уже сейчас можно отобрать на следующую трехлетку проекты по строительству модульных гостиниц и предусмотреть на них не менее 5 млрд рублей в год.

"Предлагаем направить на поддержку гостиниц и точек притяжения часть средств в рамках инфраструктурных бюджетных кредитов. А также нового этапа программы по списанию долгов регионов", - добавил он.

Решетников также указал на нехватку порядка 3 тыс. туристических автобусов ежегодно. По его словам, туристические автобусы в РФ импортные и с большими сроками эксплуатации.

"В ближайшие месяцы вместе с Минтрансом предлагаем разработать и утвердить программу развития производства отечественных автобусов и включить туристические автобусы в программу льготного лизинга", - сказал он.

В свою очередь первый зампред правительства Денис Мантуров уточнил, что несколько российских производителей работают над развитием модельного ряда туравтобусов. Это компании "Соллерс", Volgabus, группа "Газ".