Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:05

Регионы РФ получат более 28 млрд руб. субсидии на развитие туризма

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Более 28 млрд рублей предлагается выделить регионам России на развитие туризма в рамках единой субсидии на 2025-2027 год, сообщил во вторник министр экономического развития Максим Решетников.

"Предлагаем усилить развитие региональных точек притяжения через механизм единой субсидии. В рамках предварительно одобренных лимитов нацпроекта на ближайшую трехлетку предусмотрено 28,5 млрд руб. Мы предлагаем распределить их регионам уже в этом году, чтобы регионы могли приступить к реализации этих мероприятий. Деньги будут доступны в первом квартале и какие-то мероприятия уже сейчас можно сделать", - сказал он на совещании по развитию автотуризма под председательством президента Владимира Путина.

Как отметил Решетников, уже сейчас можно отобрать на следующую трехлетку проекты по строительству модульных гостиниц и предусмотреть на них не менее 5 млрд рублей в год.

"Предлагаем направить на поддержку гостиниц и точек притяжения часть средств в рамках инфраструктурных бюджетных кредитов. А также нового этапа программы по списанию долгов регионов", - добавил он.

Решетников также указал на нехватку порядка 3 тыс. туристических автобусов ежегодно. По его словам, туристические автобусы в РФ импортные и с большими сроками эксплуатации.

"В ближайшие месяцы вместе с Минтрансом предлагаем разработать и утвердить программу развития производства отечественных автобусов и включить туристические автобусы в программу льготного лизинга", - сказал он.

В свою очередь первый зампред правительства Денис Мантуров уточнил, что несколько российских производителей работают над развитием модельного ряда туравтобусов. Это компании "Соллерс", Volgabus, группа "Газ".

Максим Решетников
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Путин заявил о необоснованной коммерциализации физкультуры и спорта в РФ

Путин заявил о необоснованной коммерциализации физкультуры и спорта в РФ

Что произошло за день: вторник, 4 июня

Режим повышенной готовности введен в Ростовской области из-за почвенной засухи

Сбербанк до конца июля откроет 16 отделений в новых регионах РФ

Сбербанк до конца июля откроет 16 отделений в новых регионах РФ

Минфин вторую неделю подряд не будет проводить аукционы по размещению ОФЗ

Управление многоквартирными домами могут передать саморегулируемым организациям

Управление многоквартирными домами могут передать саморегулируемым организациям

Путин назначил Андрея Турчака врио главы Республики Алтай

Новый глава Минтранса планирует только "точечную донастройку" кадров

Новый глава Минтранса планирует только "точечную донастройку" кадров

Владимир Путин предложил Андрею Турчаку пост врио главы Республики Алтай

Владимир Путин предложил Андрею Турчаку пост врио главы Республики Алтай
ПМЭФ-2024

В МИД РФ заявили, что делегация талибов едет на ПМЭФ

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });