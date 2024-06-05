Пошлина на экспорт пшеницы с 5 июня снизилась на 6,7%, на ячмень и кукурузу осталась нулевой

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Ставка пошлины на экспорт пшеницы из России с 5 июня составляет 2 тыс. 778,1 рубля против 2 тыс. 977,3 рубля за тонну неделей ранее, сообщает Минсельхоз.

Таким образом, она снизилась на 6,7%.

Пошлины на ячмень и кукурузу остались на нулевом уровне.

Ставки были рассчитаны исходя из индикативных цен: $234,9 за тонну на пшеницу ($234,5 неделей ранее), $166,3 - на ячмень ($165,9), $169,6 - на кукурузу ($170,2).

Эти ставки будут действовать по 11 июня включительно.

РФ со 2 июня 2021 года ввела механизм зернового демпфера, который предусматривает плавающие пошлины на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя и возврат полученных от них средств на субсидирование сельхозпроизводителей. Размер пошлин рассчитывается еженедельно на базе индикаторов, основанных на ценах экспортных контрактов, которые регистрируются на Московской бирже. Сначала ставки пошлин исчислялись в долларах. С июля 2022 года они определяются в рублях. Пошлина составляет 70% от разницы между базовой и индикативной ценами.

С июня 2023 года базовая цена для расчета экспортной пошлины на пшеницу повышена до 17 тыс. с 15 тыс. рублей за тонну, на ячмень и кукурузу - до 15,875 тыс. рублей с 13,875 тыс. рублей за тонну.

Как сообщил 31 мая на Всероссийском зерновом форуме вице-премьер Дмитрий Патрушев, в рамках корректировки пошлины перед новым сельхозсезоном принято решение о повышении базовой цены на 1 тыс. рублей за тонну.