Стюардесса в судах добилась отмены выговора, полученного по обвинению в пьянстве

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Суды двух инстанций отменили выговор бортпроводнице "Уральских авиалиний", который она получила в сентябре по обвинению в выходе на работу с признаками остаточного опьянения, сообщила пресс-служба Свердловского областного суда. Стюардессе удалось доказать, что она была больна, а не пьяна,

По данным суда, в августе 2023 года перед предполетным медосмотром бортпроводница почувствовала себя плохо и сообщила об этом командиру воздушного судна, в здравпункте аэропорта ей поставили диагноз "острое респираторное заболевание" и сняли с рейса. В поликлинике в Екатеринбурге ей подтвердили диагноз и дали больничный. Затем она передала руководству компании объяснительную о случившемся.

"Однако в сентябре ее ознакомили с приказом об объявлении выговора и лишении премии за август за нарушение трудового договора. Сотруднице авиакомпании вменялось, что в день вылета она находилась на рабочем месте с признаками остаточного алкогольного опьянения, а также нарушение порядка прохождения предполетного медицинского осмотра" - сообщил областной суд.

Приказ она оспорила в Октябрьском районном суде Екатеринбурга.

В суде авиакомпания доказывала, что признаков заболевания у бортпроводницы не было, а вот запах алкоголя был, и что она не прошла предполетный медицинский осмотр в установленном порядке, в связи с чем была произведена замена экипажа, пересказали в суде.

Районный суд иск стюардессы удовлетворил, посчитав недоказанным факт наличия признаков остаточного алкогольного опьянения истицы.

Представитель авиакомпании подал апелляцию в областной суд, вторая инстанция оставила решение райсуда неизменным.