Совет Федерации денонсировал соглашение о центрах науки и культуры в Москве и Киеве

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Совет Федерации вслед за Госдумой одобрил закон о денонсации соглашения с Украиной об учреждении и условиях деятельности информационно-культурных центров.

Соглашение было подписано в Москве 27 февраля 1998 года и вступило в силу 17 апреля 2012 года. Оно предусматривало создание Российского центра науки и культуры (РЦНК) в Киеве, который был открыт в 2007 году и занимал помещения на правах аренды. После 2014 года он подвергался нападениям националистических группировок, говорится в пояснительных материалах к закону.

Из-за введения Киевом санкций против Россотрудничества в 2021 году РЦНК, который одновременно был представительством агентства, был вынужден полностью свернуть работу.

Созданный в соответствии с соглашением Национальный культурный центр Украины (НКЦУ) разместился в Москве на Арбате в здании, приобретенном в собственность на основании договора купли-продажи с Фондом имущества Москвы от 23 ноября 1998 года (площадь здания 4335,5 кв.м).

После начала специальной военной операции в феврале 2022 года, разрыва Киевом дипотношений с Россией и выезда на Украину всех сотрудников украинских представительств центр приостановил свою деятельность. Однако он еще пользуется функциональным иммунитетом, поскольку соглашение формально продолжает действовать.

В пояснительной записке отмечается, что закрытие центров и отсутствие перспектив возобновления их деятельности на прежней правовой основе позволяет ссылаться на безвозвратное исчезновение объектов, необходимых для выполнения соглашения, и вызванную таким исчезновением последующую невозможность выполнения соглашения как основание для прекращения его действия в связи с международным правом.