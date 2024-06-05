На Кубани на 6 и 7 июня объявлено штормовое предупреждение

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - В ближайшие два дня в Краснодарском крае ожидаются ливни с грозой, градом и шквалистым ветром сообщило ГУ МЧС по региону и объявило на территории края штормовое предупреждение.

"В течение суток 6 и 7 июня в южной и восточной половинах Краснодарского края ожидается сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра с порывами 20 м/с", - говорится в сообщении.

В Лабинском, Мостовском, Отрадненском и Апшеронском районах возможен подъем воды в реках с превышением неблагоприятных отметок.

На территории Краснодарского края при этом продолжает действовать штормовое предупреждение о чрезвычайной и высокой пожароопасности.