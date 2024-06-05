ВС РФ определил очередность уплаты восстановленного НДС в банкротстве

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Верховный суд (ВС) РФ дифференцировал очередность уплаты восстановленного НДС в банкротстве: в приоритетном порядке, в режиме текущих платежей, вносятся только суммы, принятые к вычету после возбуждения дела о несостоятельности, а если это было сделано до его старта, то обязательства перед казной включаются в реестр.

Такая позиция судебной коллегии по экономическим спорам (СКЭС) ВС РФ содержится в опубликованном определении по делу о несостоятельности подмосковного ООО "Парк Подвязново".

Дело о банкротстве этой компании, которая, согласно данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", занималась арендой и управлением недвижимостью, кредиторы инициировали осенью 2017 года из-за долга в 1,5 млн рублей. Через год суд запустил конкурсное производство по упрощенной процедуре ликвидируемого должника, указано в материалах дела.

Летом 2021 года в рамках этой процедуры за 1,06 млн рублей на публичных торгах были реализованы право аренды земельного участка площадью 8410 кв. м с разрешенным использованием "для размещения автомобильных дорог и их конструктивных элементов" в Ногинском районе Московской области, а также транспортная развязка-эстакада.

После такой сделки конкурсный управляющий должен подать декларацию о восстановлении НДС, если реализованный актив был покупным и соответствующая стоимости приобретения сумма налога в прошлом была принята к вычету. Евгений Пустошилов, который вел конкурсное производство, сделал это в январе 2022 года. Согласно декларации, сумма подлежащего уплате в бюджет НДС составила 19,54 млн рублей, говорится в материалах дела.

Таким образом, покупка участка и дорожного объекта обошлась компании в десятки раз дороже, чем удалось получить на торгах. Выставлялись эти активы на продажу тоже не с особо высокой стартовой ценой - 16,72 млн рублей, свидетельствуют данные "Федресурса" (Единый федеральный реестр сведений о банкротстве, fedresurs.ru).

Вопрос о порядке расчетов с бюджетом

Проблема цен не была в фокусе внимания СКЭС ВС РФ – коллегия рассматривала вопрос о том, каким должен быть порядок возврата этих 19,54 млн рублей в казну. Конкурсный управляющий считал, что очередность уплаты зависит от даты принятия компанией вычета по НДС: произошло это раньше или позже возбуждения дела о банкротстве. В первом случае восстановленный налог должен погашаться в составе реестровых обязательств банкрота, а во втором – в рамках текущих платежей, то есть в приоритетном порядке. По подсчетам Пустошилова, к текущим платежам относилась лишь сумма в 1,54 млн рублей, а основная сумма – 18 млн рублей – была принята компанией к вычету еще до возбуждения дела о несостоятельности в 2016-2017 годах, а потому должна быть учтена в реестре требований.

У судов на этот счет единого мнения не было. Арбитражный суд Московской области решил, что вся восстановленная сумма налога должна погашаться в приоритетном порядке, поскольку обязанность по уплате налога возникла после подачи декларации в ходе дела о несостоятельности.

Апелляция это решение пересмотрела и согласилась с мнением конкурсного управляющего. Основная сумма восстановленного НДС в 18 млн рублей была отнесена к реестровой задолженности, а 1,54 млн рублей – к текущей. Но кассация, отменив постановление апелляции, оставила в силе решение суда первой инстанции.

Сроки как ключевой фактор

В свою очередь СКЭС ВС РФ, куда обратился Пустошилов, согласилась с ним, что ключевое значение имеют момент принятия к вычету восстановленной суммы НДС и дата возбуждения дела о банкротстве.

"Добанкротные" суммы налога, согласно определению коллегии, должны попадать в реестр, а принятые к вычету после возбуждения дела – погашаться в режиме текущих платежей, то есть в приоритетном порядке. Статус восстановленного НДС должен соответствовать судьбе того налогового обязательства, в отношении которого должником ранее получен налоговый вычет, обосновала свое решение СКЭС ВС РФ.

Коллегия также напомнила, что реестровыми считаются обязательства должника, финансирование по которым получено до возбуждения дела о банкротстве, и это тоже аргумент в пользу описанного порядка расчетов с казной. "Получаемый налогоплательщиком вычет по НДС является формой имущественного предоставления со стороны государства, - говорится в определении. - Соответственно, если налоговый период, в рамках которого предоставлен вычет (финансирование), окончился до возбуждения дела о банкротстве, то требование уполномоченного органа должно квалифицироваться в качестве реестрового".

Кроме того, для аргументации своей позиции коллегия ВС РФ использовала аналогию с очередностью выплаты налога на прибыль, которая следует за продажей имущества банкрота с торгов. Речь идет о позиции Конституционного суда (КС) РФ, который в 2023 году высказался за включение этого налога в третью очередь реестра - несмотря на то, что обязанность по его уплате возникает после начала дела о несостоятельности.

По мнению СКЭС ВС РФ, этот подход "в принципиальном плане" может быть применим и при квалификации очередности восстановленного вычета по НДС. "Реализация имущества осуществляется для кредиторов и в интересах кредиторов, а значительная сумма восстановленного вычета, как и налог на прибыль, может существенно влиять на реальный доступ кредиторов к участию в распределении вырученных средств", - говорится в определении ВС РФ.

Борьба со злоупотреблениями

Однако СКЭС ВС РФ все же допустила отступление от озвученных правил – в случае злоупотреблений со стороны должника. Тогда суд сможет повысить очередь выплат "добанкротного" восстановленного НДС до текущих платежей пятой очереди – "в исключительных случаях". К таковым коллегия, к примеру, отнесла ситуации, когда контролирующие лица организации при отсутствии признаков несостоятельности пытались воспользоваться банкротством как процедурой, "предоставляющей льготный налоговый режим для передачи актива".

Само по себе отнесение восстановленного вычета по НДС к третьей очереди реестровых требований не отменяет необходимости соблюдения должником и его контролирующими лицами принципа добросовестности, и не исключает права государства противодействовать налоговым злоупотреблениям, объяснила свой подход СКЭС ВС РФ.

Но к делу о несостоятельности "Парка Подвязново" коллегия этот подход применять не стала. Она отменила все решения нижестоящих судов и без отправки дела на новое рассмотрение включила в третью очередь реестра сумму НДС, принятую компанией к вычету по операциям, совершенным до возбуждения дела о банкротстве. К пятой очереди текущих платежей отнесены суммы налога, принятые к вычету после этого.

Законодательные решения

Позиция ВС РФ расходится с проектом поправок в закон о банкротстве, который находится сейчас на рассмотрении в Госдуме. Он был разработан во исполнение упомянутого решения КС РФ, где было и требование законодательно урегулировать рассмотренную проблему, но авторы законопроекта предложили более выгодный для казны вариант, нежели суд установил на переходный период. Правительство считает нужным отнести к текущим обязательствам все обязательные платежи, "возникшие или восстановленные после даты принятия заявления о признании должника банкротом, в том числе связанные с реализацией конкурсной массы, с продолжением хозяйственной деятельности". К таким обязательствам может быть причислен и НДС.

Законопроект не рассматривался в первом чтении.