Суд в Петербурге оставил в силе приговор осужденному за госизмену физику Маслову

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Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Второй апелляционный суд общей юрисдикции в Петербурге оставил без изменения приговор новосибирскому физику Анатолию Маслову, признанному виновным в государственной измене, сообщает в понедельник объединенная пресс-служба судов города.

"Суд рассмотрел апелляционные жалобы на приговор Санкт-Петербургского городского суда в отношении Анатолия Маслова. Приговор оставлен без изменений", - говорится в сообщении.

В мае суд признал Маслова виновным в государственной измене (статья 275 УК РФ). Ученому назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 14 лет в колонии строгого режима с ограничением свободы на один год.

Также суд на два года лишил фигуранта права заниматься деятельностью, связанной с доступом к государственной тайне.

Дело слушалось в закрытом режиме в связи с наличием грифа "совершенно секретно".

Главный научный сотрудник расположенного в Новосибирске Института теоретической и прикладной механики СО РАН (ИТПМ) Маслов был задержан в конце июня 2022 года. 77-летний ученый занимался исследованиями в области аэрогазодинамики.

Как сообщал адвокат Маслова, вину ученый не признает. Также, по словам защитника, в ходе процесса состояние здоровья 77-летннго фигуранта ухудшилось, он перенес сердечный приступ.

Институт теоретической и прикладной механики им. С.А.Христиановича создан в 1957 году. Институт располагает серией аэродинамических установок, среди которых - гиперзвуковая аэродинамическая труба АТ-303. Основные направления научной деятельности ИТПМ - математическое моделирование в механике, аэрогазодинамика, физико-химическая механика, механика твердого тела, деформации и разрушения.