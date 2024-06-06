"ДОМ.РФ" займется разработками в сфере ИИ на базе "Сколково"

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - "ДОМ.РФ" и Фонд "Сколково" (Группа "ВЭБ.РФ") заключили соглашение о партнерстве, институт развития займется разработками в сфере искусственного интеллекта (ИИ) на базе инновационного центра, сообщили в пресс-службе госкомпании.

"Сотрудничество предполагает ведение научной и исследовательской деятельности в области цифровизации строительной отрасли, в том числе внедрения технологий искусственного интеллекта и информационного моделирования, реализацию совместных проектов, а также участие "ДОМ.РФ" в девелоперском акселераторе BUILD UP, организованном "Сколково"", - говорится в сообщении.

Дочерняя компания "ДОМ.РФ" "Цифровые технологии" получит статус резидента и будет заниматься научно-исследовательской деятельностью с использованием ресурсов "Сколково", на территории которого разместят НИОКР-центр. В том числе она продолжит работать над созданием ИИ-продуктов для рынка недвижимости, одним из которых станет платформа интеллектуальной обработки документов.

По словам управляющего директора по IT и цифровой трансформации института развития Николая Козака, в ближайшие два года размер инвестиций в деятельность дочерней компании, в том числе R&D-центр по цифровизации и искусственному интеллекту, превысит 1 млрд рублей.

Председатель правления Фонда "Сколково" Сергей Перов сказал, что в 2024 году фонд направит на интеграцию ИИ-проектов более 550 млн рублей, в том числе на апробацию перспективных технологий в строительном секторе и ЖКХ.

Он добавил, что наиболее эффективные разработки сколковских стартапов будут отобраны совместно с "ДОМ.РФ" для внедрения и последующего масштабирования на всю страну.