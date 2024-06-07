"Россети" готовят проект ЛЭП для Приморья стоимостью до 54 млрд руб.

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - ПАО "Россети" разместило информацию о закупке по проекту линии электропередачи на 475,2 км стоимостью до 53,7 млрд руб.

Речь идёт о проекте ВЛ 500 кВ "Приморская ГРЭС-Варяг" и строительстве подстанции "Варяг".

Компания запрашивает, в частности, выполнение строительно-монтажных, пуско-наладочных работ.

В закупке речь идёт о двух этапах проекта. Первый подразумевает реконструкцию "ВЛ 500 кВ Владивосток - Лозовая (с образованием ВЛ 500 кВ Варяг - Владивосток, ВЛ 500 кВ Варяг - Лозовая), реконструкцию ВЛ 220 кВ Артёмовская ТЭЦ - Береговая-2 (с образованием ВЛ 220 кВ Артёмовская ТЭЦ - Варяг, ВЛ 220 кВ Варяг - Береговая-2) со строительством ПС 500 кВ Варяг".

Второй этап (в закупке именуется третьим, непосредственно второго в материалах нет - ИФ) - это строительство самой линии ВЛ 500 кВ "Приморская ГРЭС - Варяг".

Завершение работ намечено на конец 2025 и конец 2026 гг. соответственно.

Максимальная цена договора достигает 53,73 млрд руб. с учётом НДС.

Итоги закупочных процедур должны быть подведены не позднее 12 июля.

Осенью 2022 года глава компании Андрей Рюмин сообщал, что "Россети" обсуждают с государством возможность допэмиссии на инвестпроекты, в числе которых он называл и эту линию от Приморской ГРЭС. Тогда ее примерная стоимость оценивалась в более чем 40 млрд руб.

ПАО "Россети" - электросетевая компания, структуры которой управляют магистральными и распределительными сетями. В начале года была завершена реорганизация сетевого холдинга, в ходе которой к бывшей "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (управляла магистральными сетями - ИФ) присоединили ранее материнское для нее ПАО "Россети", а также АО "ДВЭУК-ЕНЭС, ОАО "Томские магистральные сети" и АО "Кубанские магистральные сети".

После реорганизации доля РФ в капитале "Россетей" составляет 75% плюс 1 акция, 6% приходится на казначейские акции, 1% - квазиказначейские (ООО "ФСК - Управление активами"), 18% акций принадлежит миноритарным акционерам.