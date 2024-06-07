Песков назвал ошибочным впечатление об ухудшении отношений между РФ и Турцией

При этом он признал наличие трудностей в экономическом взаимодействии

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал ошибочным впечатление об ухудшении российско-турецких отношений.

"Это ошибочное впечатление. Российско-турецкие контакты продолжаются, российско-турецкий экономический диалог продолжается, со всеми существующими проблемами", - сказал он журналистам.

"Мы отдаем себе отчет, какое беспрецедентное давление оказывают и американцы, и англичане, и созданные ими квазиразведывательные органы. Они собирают официальных лиц, руководителей бизнеса и грубо им угрожают", - продолжил представитель Кремля.

По словам Пескова, "это совершенно беспардонное поведение".

Пресс-секретарь президента отметил, что представители западных стран пытаются оказывать давление не только на Турцию, но и на другие страны.

"В каких-то странах, таких, как Китай, они это делают более вежливо. В Китае они (власти КНР - ИФ) более сильные, более суверенные. Турции, может быть, сложнее справляться с этим давлением, учитывая, в том числе, экономические проблемы, которые есть у страны, и так далее, но все равно президент (Реджеп Тайип - ИФ) Эрдоган достаточно убежденно отстаивает интересы своей страны, и это, конечно, нам импонирует", - сказал он в связи с этим.

Песков признал наличие в настоящее время трудностей в экономическом взаимодействии с Турцией.

"Это даже имеет негативное влияние на наш бизнес-диалог, но это не значит, что это способно его как-то полностью остановить. Да, мы ищем пути для обхода этого давления западников, и мы их обязательно найдем", - добавил он.