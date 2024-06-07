В Кремле заявили, что не обсуждают вопрос о создании нового федерального округа

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Вопрос о создании нового федерального округа в РФ в настоящее время не обсуждается в администрации президента, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"В администрации сейчас нет таких обсуждений. Много экспертных обсуждений, вы знаете, многие политики это обсуждают, но, еще раз повторяю, в предметном плане такого разговора не ведется", - сказал Песков.

Так он ответил в пятницу на вопрос журналистов о том, обсуждается ли в настоящее время вопрос о создании нового федерального округа.