Глава МИД Кубы 10-12 июня посетит Россию

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Глава МИД Кубы Бруно Родригес Паррилья 10-12 июня посетит Россию, сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

"С 10 по 12 июня с официальным визитом в России будет находиться министр иностранных дел республики Куба. 10-11 июня он посетит Нижний Новгород для участия в совещании министров иностранных дел, глав внешнеполитических ведомств стран БРИКС в формате БРИКС-плюс/аутрич", - сказала Захарова на брифинге в пятницу.

12 июня в Москве пройдут переговоры министров иностранных дел России и Кубы. В ходе переговоров планируется обсудить вопросы "дальнейшего укрепления стратегического партнерства в политической, торгово-экономической, научно-технической, культурно-гуманитарной и других сферах", сообщила официальный представитель МИД РФ.

Министры обсудят международные вопросы, в том числе взаимодействие в ООН и на других международных площадках, а также противодействие нелегитимным односторонним рестрикциям, сказала Захарова.